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Казанский «Зенит» начал финал ЧР с победы над питерскими одноклубниками
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Казанский «Зенит» начал финал ЧР с победы над питерскими одноклубниками 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Волейболисты казанского «Зенита» с победы начали финальную серию чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Подопечные Владимира Алекно на своей площадке в трёх партиях уверенно обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21).
Второй матч финальной серии до трёх побед пройдёт 21 апреля также в Казани. Затем соперники переедут в Санкт-Петербург.
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Финал. Первый матч
«Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:21).
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