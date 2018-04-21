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Казанский «Зенит» снова обыграл питерских одноклубников в финале ЧР по волейболу
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Казанский «Зенит» снова обыграл питерских одноклубников в финале ЧР по волейболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Волейболисты казанского «Зенита» одержали вторую победу в рамках финальной серии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Во втором домашнем матче подопечные Владимира Алекно на тай-брейке обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9). В ходе встречи хозяева отыгрались, уступая 0:2 после двух стартовых партий.
Третий матч серии до трёх побед пройдёт 28 апреля в Санкт-Петербурге.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. Второй матч. Казань
«Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9)
Счёт в серии — 2-0.
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