Казанский «Зенит» снова обыграл питерских одноклубников в финале ЧР по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» одержали вторую победу в рамках финальной серии чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Во втором домашнем матче подопечные Владимира Алекно на тай-брейке обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9). В ходе встречи хозяева отыгрались, уступая 0:2 после двух стартовых партий. Третий матч серии до трёх побед пройдёт 28 апреля в Санкт-Петербурге. Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. Второй матч. Казань «Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9) Счёт в серии — 2-0.