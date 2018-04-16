Казанское «Динамо» с поражения начало финал ЧР против московских одноклубниц

Волейболистки московского «Динамо» начали финальную серию чемпионата России среди женских команд Суперлиги с выездной победы над казанскими одноклубницами. Столичные бело-голубые выиграли в трёх партиях со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:22).

Второй матч серии до трёх побед пройдёт в Казани 17 апреля. Затем команды переедут в Москву.

Казанское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат, но провело на один матч больше в плей-офф, уступив в одной из четвертьфинальных встреч «Сахалину» (1:3).

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«Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (23:25, 20:25, 22:25).