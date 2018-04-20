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Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в первом матче серии за 3-е место в ЧР
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Московское «Динамо» обыграло «Кузбасс» в первом матче серии за 3-е место в ЧР 

Чемпионат.com 19 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Волейболисты московского «Динамо» с трудом одолели кемеровский «Кузбасс» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Встреча соперников в Москве завершилась на тай-брейке со счётом 3:2 (25:27, 25:23, 23:25, 25:22, 19:17).
Второй матч серии до двух побед пройдёт 25 апреля в Кемерово. Третий (при необходимости) — вновь в Москве.
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. За третье место. Первый матч
«Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:2 (25:27, 25:23, 23:25, 25:22, 19:17).
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