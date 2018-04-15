Волейбол. В финале Суперлиги сразятся казанское и московское «Динамо»

Силы соперниц абсолютно равны, а потому очередное динамовское дерби станет украшением женского волейбольного сезона.

Седьмая встреча за восемь лет Динамовские клубы Москвы и Казани разыграют золотые медали чемпионата России среди женских команд в финальной серии уже в седьмой раз за последние восемь лет. Единственным исключением стал финал 2016 кода, когда москвичкам неожиданно противостояла «Уралочка» Николая Карполя . В этом году два суперклуба уверенно шли навстречу друг другу в финале, так и не сбившись с победного курса. С 16 по 26 апреля нас ждёт очередная захватывающая серия противостояния, которая может составить все пять матчей. Верят в это и букмекеры, которые дают очень близкие котировки с минимальным преимуществом Казани, за счёт большего количества матчей на своей площадке.

В предыдущие годы динамовское дерби заканчивалось по-разному. С 2011 по 2015 год безраздельно царствовали Казанки, не позволившие своим соперницам побеждать в финале пять лет подряд, при этом москвичкам ни разу не удалось доиграть до решающего пятого матча. После долгожданного чемпионства в 2016, когда медали разыгрывались в формате «Финала четырёх», что и поспособствовало сенсации в виде свержения Казани, Москва наконец взяла верх в очном противостоянии в прошлом году, обыграв своих соперниц в серии из четырёх матчей.

В этом сезоне пока равенство

В нынешнем сезоне извечные соперники встречались дважды. Во втором туре чемпионата страны в рамках встречи регулярного чемпионата в Москве был разыгран Суперкубок, который, благодаря блестящей игре Натальи Гончаровой , завоевали хозяйки, однако в ответной встрече Казань взяла реванш, причём с тем же счётом 3:1. Поражение в Москве стало для них единственным в регулярном чемпионате и позволило получить преимущество своей площадки на всех стадиях, так как Москва уступила ещё на выезде «Енисею». «Динамо-Казань» также выиграло Кубок страны, но встречи с московскими одноклубницами им удалось избежать. Действующие чемпионки страны не смогли преодолеть предварительный раунд этого турнира.

Реабилитация за Европу

Для обоих амбициозных клубов финал станет моментом истины всего сезона из-за неудачной европейской кампании. По сути отступать дальше некуда ни одной из команд. В Лиге чемпионов москвички попали в «группу смерти» с двумя турецкими грандами и завершили борьбу на предварительном этапе, но Казань выступила чуть лучше. После шести сокрушительных побед в групповом турнире подопечные Ришата Гилязутдинова слишком уверовали в собственную мощь, и в первом раунде плей-офф уступили по сумме двух встреч итальянскому «Конельяно».

Копьё против трезубца

Интересным в предстоящем финале выглядит и противостояние атакующих линий обеих команд. В московском «Динамо» львиную долю атак завершает лучшая диагональная и бомбардир Суперлиги Наталья Гончарова. Она способна в одиночку решить исход любого матча, что, кстати, и продемонстрировала в финальной серии год назад, однако без достойной поддержки партнёров по команде ей будет тяжело. В Казани такого яркого лидера сейчас нет, однако в целом линия атаки с тремя сильными нападающими Натальей Маммадовой, Ириной Воронковой , окончательно закрепившейся на позиции доигровщицы, и болгарской легионершей Элицей Василевой смотрится очень мощно.

Свои среди чужих