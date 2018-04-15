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Волейбол. В финале Суперлиги сразятся казанское и московское «Динамо»
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Волейбол. В финале Суперлиги сразятся казанское и московское «Динамо» 

Чемпионат.com 14 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Силы соперниц абсолютно равны, а потому очередное динамовское дерби станет украшением женского волейбольного сезона.
Седьмая встреча за восемь лет  Динамовские клубы Москвы и Казани разыграют золотые медали чемпионата России среди женских команд в финальной серии уже в седьмой раз за последние восемь лет. Единственным исключением стал финал 2016 кода, когда москвичкам неожиданно противостояла «Уралочка» Николая Карполя. В этом году два суперклуба уверенно шли навстречу друг другу в финале, так и не сбившись с победного курса. С 16 по 26 апреля нас ждёт очередная захватывающая серия противостояния, которая может составить все пять матчей. Верят в это и букмекеры, которые дают очень близкие котировки с минимальным преимуществом Казани, за счёт большего количества матчей на своей площадке.
В предыдущие годы динамовское дерби заканчивалось по-разному. С 2011 по 2015 год безраздельно царствовали Казанки, не позволившие своим соперницам побеждать в финале пять лет подряд, при этом москвичкам ни разу не удалось доиграть до решающего пятого матча. После долгожданного чемпионства в 2016, когда медали разыгрывались в формате «Финала четырёх», что и поспособствовало сенсации в виде свержения Казани, Москва наконец взяла верх в очном противостоянии в прошлом году, обыграв своих соперниц в серии из четырёх матчей.
В этом сезоне пока равенство
В нынешнем сезоне извечные соперники встречались дважды. Во втором туре чемпионата страны в рамках встречи регулярного чемпионата в Москве был разыгран Суперкубок, который, благодаря блестящей игре Натальи Гончаровой, завоевали хозяйки, однако в ответной встрече Казань взяла реванш, причём с тем же счётом 3:1. Поражение в Москве стало для них единственным в регулярном чемпионате и позволило получить преимущество своей площадки на всех стадиях, так как Москва уступила ещё на выезде «Енисею». «Динамо-Казань» также выиграло Кубок страны, но встречи с московскими одноклубницами им удалось избежать. Действующие чемпионки страны не смогли преодолеть предварительный раунд этого турнира.
Реабилитация за Европу
Для обоих амбициозных клубов финал станет моментом истины всего сезона из-за неудачной европейской кампании. По сути отступать дальше некуда ни одной из команд. В Лиге чемпионов москвички попали в «группу смерти» с двумя турецкими грандами и завершили борьбу на предварительном этапе, но Казань выступила чуть лучше. После шести сокрушительных побед в групповом турнире подопечные Ришата Гилязутдинова слишком уверовали в собственную мощь, и в первом раунде плей-офф уступили по сумме двух встреч итальянскому «Конельяно».
Копьё против трезубца
Интересным в предстоящем финале выглядит и противостояние атакующих линий обеих команд. В московском «Динамо» львиную долю атак завершает лучшая диагональная и бомбардир Суперлиги Наталья Гончарова. Она способна в одиночку решить исход любого матча, что, кстати, и продемонстрировала в финальной серии год назад, однако без достойной поддержки партнёров по команде ей будет тяжело. В Казани такого яркого лидера сейчас нет, однако в целом линия атаки с тремя сильными нападающими Натальей Маммадовой, Ириной Воронковой, окончательно закрепившейся на позиции доигровщицы, и болгарской легионершей Элицей Василевой смотрится очень мощно.
Свои среди чужих
Как и в любом долгоиграющем противостоянии в составах обеих команд найдётся немало игроков, ещё недавно бывших по другую сторону баррикад. Опытные либеро казанок Елена Ежова и Екатерина Уланова провели в московском «Динамо» семь сезонов на двоих, причём Ежова участвовала почти во всех финальных противостояниях этих команд в последние годы, выиграв два финала из четырёх. В составе москвичек сразу четыре бывших казанских игрока. Блокирующая Елена Гендель в 2014 и 2015 годах становилась чемпионкой страны в составе казанского «Динамо», а связующая Вера Ветрова, играла в Казани ещё семь лет назад под фамилией Улякина и выиграла первый из больших динамовских финалов. Её коллега по амплуа Марина Бабешина также провела один чемпионский сезон в столице Татарстана, а резервная диагональная Дарья Столярова переехала в Москву перед началом этого сезона после двух лет в Казани. Неудивительно, что соперницы изучили друг друга вдоль и поперёк, а интуиция говорит, что в этот раз финал всё-таки пройдёт всю дистанцию.
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