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Нигматуллин дал прогноз на матч «Урал» — «Спартак»
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Нигматуллин дал прогноз на матч «Урал» — «Спартак» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Бывший футболист "Спартака" и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем матче «Урал» — «Спартак».
— Чего ожидаете от предстоящего матча «Урал» — «Спартак»?
— Спартаковцы набрали хороший ход. Тяжелая будет игра для «красно-белых», но думаю, что «Спартак» победит. «Локомотив», обыграв «Динамо», отрыв увеличил. Поэтому красно-белые сейчас будут догонять. У «Спартака» задача серьезная. Думаю, что он ей соответствует. Команда играет в хороший футбол. Вряд ли "Уралу" удастся здесь выстоять.
— Смогут ли спартаковцы догнать «Локомотив» в турнирной таблице?
— Поживем — увидим. В любом случае очень хорошо, что у нас есть борьба и нет ситуации, которую наблюдаем в чемпионатах Германии и Франции, когда чемпион уже давно известен.
Матч «Урал» — «Спартак» начнётся в 14:00 мск.
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