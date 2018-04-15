Нигматуллин дал прогноз на матч «Урал» — «Спартак»

— Чего ожидаете от предстоящего матча «Урал» — «Спартак»?

— Спартаковцы набрали хороший ход. Тяжелая будет игра для «красно-белых», но думаю, что «Спартак» победит. «Локомотив», обыграв «Динамо», отрыв увеличил. Поэтому красно-белые сейчас будут догонять. У «Спартака» задача серьезная. Думаю, что он ей соответствует. Команда играет в хороший футбол. Вряд ли "Уралу" удастся здесь выстоять.

— Смогут ли спартаковцы догнать «Локомотив» в турнирной таблице?

— Поживем — увидим. В любом случае очень хорошо, что у нас есть борьба и нет ситуации, которую наблюдаем в чемпионатах Германии и Франции, когда чемпион уже давно известен.

Матч «Урал» — «Спартак» начнётся в 14:00 мск.