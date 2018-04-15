Ещё
Вологодские «Бульдоги» обыграли соперников из Перми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вологодские «Бульдоги» обыграли соперников из Перми 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Финальный этап Первенства детско-юношеской баскетбольной лиги проходит в областной столице. 14 апреля, в четвертый игровой день, вологодские баскетболисты превзошли соперников из команды «Парма». Это предпоследняя для вологжан игра.
Счет встречи открыли соперники, однако к концу первого периода «Бульдоги» лидировали — 16:12. А уже в третьем периоде разрыв стал еще более значительным. Матч закончился со счетом 68:46 в пользу вологжан.
«В этом матче ребята показали себя настоящей командой с большой буквы. Вся команда играла с полной самоотдачей, кто-то в защите, кто-то в нападении. Это стопроцентная командная победа», — прокомментировала тренер команды «Чеваката-БУЛЬДОГИ» Татьяна Карамышева.
Сегодня вологодские баскетболисты встретятся на финальной игре с соперником из Великого Новгорода — командой «ИЛЬМЕР». Матч состоится в 16.00 на паркете Дворца спорта на ул. Конева, 2В.
Вологда.рф: последние новости
Олимпийский чемпион Денис Спицов встретится с поклонниками в Вологодской области Светоотражатели с цитатой «Поехали!» вручили победителям интеллектуального поединка на тему космонавтики Вологодские баскетболисты уступили соперникам из Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов показал фото бутсы после предупреждения
Пилот «Ред Булла» Риккардо выиграл Гран-при Китая
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение