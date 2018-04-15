Вологодские «Бульдоги» обыграли соперников из Перми

Финальный этап Первенства детско-юношеской баскетбольной лиги проходит в областной столице. 14 апреля, в четвертый игровой день, вологодские баскетболисты превзошли соперников из команды «Парма». Это предпоследняя для вологжан игра.

Счет встречи открыли соперники, однако к концу первого периода «Бульдоги» лидировали — 16:12. А уже в третьем периоде разрыв стал еще более значительным. Матч закончился со счетом 68:46 в пользу вологжан.

«В этом матче ребята показали себя настоящей командой с большой буквы. Вся команда играла с полной самоотдачей, кто-то в защите, кто-то в нападении. Это стопроцентная командная победа», — прокомментировала тренер команды «Чеваката-БУЛЬДОГИ» Татьяна Карамышева

Сегодня вологодские баскетболисты встретятся на финальной игре с соперником из Великого Новгорода — командой «ИЛЬМЕР». Матч состоится в 16.00 на паркете Дворца спорта на ул. Конева, 2В.