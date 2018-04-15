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Каррера назвал причину отсутствия Адриано в матче с «Уралом»
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Каррера назвал причину отсутствия Адриано в матче с «Уралом» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о причинах отсутствия нападающего Луиса Адриано в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
"Ничего серьезного. Он не был готов на 100%. Я не хотел им рисковать. Поберег его не потому, что «Локомотив» уже не догнать. В среду важный матч. Чемпионат тоже важен, но я должен быть уверен, что он не травмируется", — приводит слова Карреры Sport24.
Ранее главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1).
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