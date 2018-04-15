Каррера назвал причину отсутствия Адриано в матче с «Уралом»

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о причинах отсутствия нападающего Луиса Адриано в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

"Ничего серьезного. Он не был готов на 100%. Я не хотел им рисковать. Поберег его не потому, что «Локомотив» уже не догнать. В среду важный матч. Чемпионат тоже важен, но я должен быть уверен, что он не травмируется", — приводит слова Карреры Sport24.