«Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» в первом матче на новом стадионе

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на новом стадионе «Ростов Арена», который был построен к чемпионату мира — 2018, и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Бьорн Сигурдарсон Хорен Байрамян , который отличились на 40-й и 89-й минутах соответственно. Для «Ростова» этот матч стал первым на новом стадионе. Благодаря победе подопечные Валерия Карпина прервали серию из пяти матчей без побед в РФПЛ.

«Ростов» (30 очков) располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, «СКА-Хабаровск» (13) — на 16-й позиции.