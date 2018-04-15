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«Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» в первом матче на новом стадионе
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«Ростов» обыграл «СКА-Хабаровск» в первом матче на новом стадионе 

Чемпионат.com 15 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на новом стадионе «Ростов Арена», который был построен к чемпионату мира — 2018, и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Бьорн Сигурдарсон и Хорен Байрамян, который отличились на 40-й и 89-й минутах соответственно. Для «Ростова» этот матч стал первым на новом стадионе. Благодаря победе подопечные Валерия Карпина прервали серию из пяти матчей без побед в РФПЛ.
«Ростов» (30 очков) располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, «СКА-Хабаровск» (13) — на 16-й позиции.
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