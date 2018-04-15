«Крылья Советов» одолели «Енисей», «Шинник» и «Оренбург» разошлись миром

«Крылья Советов» одержали победу с минимальным счётом над «Енисеем» в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий Александр Соболев . На 73-й минуте защитник «Енисея» Александр Жиров получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле.

В параллельном матче 33-го тура ярославский «Шинник» и «Оренбург» разошлись миром, не забив ни одного гола — 0:0. Для «Оренбурга» эта ничья стала первой за последние четыре игры в рамках ФНЛ.