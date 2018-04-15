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«Крылья Советов» одолели «Енисей», «Шинник» и «Оренбург» разошлись миром
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«Крылья Советов» одолели «Енисей», «Шинник» и «Оренбург» разошлись миром 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: progorodsamara.ru
«Крылья Советов» одержали победу с минимальным счётом над «Енисеем» в матче 33-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий Александр Соболев. На 73-й минуте защитник «Енисея» Александр Жиров получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле.
В параллельном матче 33-го тура ярославский «Шинник» и «Оренбург» разошлись миром, не забив ни одного гола — 0:0. Для «Оренбурга» эта ничья стала первой за последние четыре игры в рамках ФНЛ.
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