«Урал» победил «Спартак» и прервал 18-матчевую беспроигрышную серию красно-белых в РФПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. / ТАСС /. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура Российской футбольной премьер— лиги (РФПЛ).

В составе победителей мячи забили Эрик Бикфалви (37-я минута) и Отман Эль-Кабир (88), у проигравших отличился Квинси Промес (90). «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате России с 19 августа 2017 года, тогда красно— белые уступили московскому «Локомотиву» со счетом 3:4. Беспроигрышная серия «Спартака» в первенстве страны составила 18 матчей.

Этот матч стал вторым на стадионе «Екатеринбург-Арена», который примет матчи чемпионата мира 2018 года, в предыдущей встрече «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня). Перед матчем «Урал» — «Спартак» прошла официальная церемония открытия стадиона.

В турнирной таблице «Урал» занимает девятое место, набрав 33 очка. «Спартак» с 50 очками идет вторым, на пять очков отставая от лидирующего «Локомотива», который имеет игру в запасе. Третьим идет набравший 47 очков столичный ЦСКА, который позднее в воскресенье проведет гостевой матч против «Уфы».

В следующем туре «Урал» 21 апреля в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи», «Спартак» 23 апреля примет грозненский «Ахмат».