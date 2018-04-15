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Каррера: «Спартак» остаётся в чемпионской гонке
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Каррера: «Спартак» остаётся в чемпионской гонке 

Чемпионат.com 25 минут назад
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Перед матчем сказал ребятам, что сегодня предстоит провести важную игру, и что „Урал“ показывает хороший футбол. Объяснял, что для победы нужно провести матч, а заранее три очка нельзя получить. Сегодня много ошибались в передачах, матч был не особо удачный для нас. Наши ошибки позволяли «Уралу» контратаковать, и они благодаря этому забили голы. Мы не смогли воспользоваться нашими возможностями забить. Это футбол. Конечно, «Спартак» остаётся в чемпионской гонке. Остаются ещё матчи, которые должны быть сыграны. Мы будем максимально в них отдаваться», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
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