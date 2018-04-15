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Каррера: «Спартак» будет до конца бороться с «Локомотивом» за победу в РФПЛ
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Каррера: «Спартак» будет до конца бороться с «Локомотивом» за победу в РФПЛ 

ТАСС 16 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. "Спартак" не собирается сдаваться в борьбе за победу в чемпионате России по футболу. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
В воскресенье «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата страны уступил на выезде "Уралу" со счетом 1:2. Отставание красно-белых от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива» составляет 5 очков, при этом железнодорожники провели на одну игру меньше. Третьим идет набравший 47 очков столичный ЦСКА, который позднее в воскресенье проведет гостевой матч против «Уфы».
"Пока мы еще не проиграли, мы будем бороться до конца", — заявил Каррера на просьбу оценить перспективы в борьбе за чемпионство.
В 27-м туре «Спартак» примет на своем поле грозненский «Ахмат» 15 апреля. «Спартаку» осталось провести в чемпионате четыре матча, «Локомотиву» — пять.
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