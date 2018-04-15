Каррера: «Спартак» будет до конца бороться с «Локомотивом» за победу в РФПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. / ТАСС /. "Спартак" не собирается сдаваться в борьбе за победу в чемпионате России по футболу. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

В воскресенье «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата страны уступил на выезде "Уралу" со счетом 1:2. Отставание красно-белых от лидирующего в турнирной таблице «Локомотива» составляет 5 очков, при этом железнодорожники провели на одну игру меньше. Третьим идет набравший 47 очков столичный ЦСКА, который позднее в воскресенье проведет гостевой матч против «Уфы».

"Пока мы еще не проиграли, мы будем бороться до конца", — заявил Каррера на просьбу оценить перспективы в борьбе за чемпионство.

В 27-м туре «Спартак» примет на своем поле грозненский «Ахмат» 15 апреля. «Спартаку» осталось провести в чемпионате четыре матча, «Локомотиву» — пять.