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«Локомотиву» можно дважды проиграть
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«Локомотиву» можно дважды проиграть 

Спорт-Экспресс 1 час назад
"Спартак" проиграл на выезде «Уралу» (1:2) и не сумел сократить отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Локомотива». Железнодорожники опережают действующих чемпионов России на пять очков и имеют матч в запасе. Для того, чтобы завоевать первое с 2004 года золото команде Юрия Семина достаточно в пяти оставшихся играх набрать семь очков. То есть допустимо дважды уступить или трижды поделить очки. Если «Локомотив» и «Спартак» финишируют вровень, то преимущество за счет личных встреч (4:3 и 0:0) будет у красно-зеленых. (Кирилл БУРДАКОВ)
До окончания турнира «Локо» предстоит сыграть «Ахматом», «Уфой», «Краснодаром», "Зенитом" и «Арсеналом». «Спартак» ожидают встречи с «Ахматом», «Амкаром», «Ростовом» и «Динамо».
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