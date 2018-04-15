Глушаков: чемпион ли «Локомотив»? И невозможное возможно 

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 26-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:2). Это была первая игра на «Екатеринбург Арене» после официального открытия стадиона. «Стадион „Урала“ готов к чемпионату мира, он прекрасен. С газоном пока не совсем хорошо, но это решается. Дело не во влиянии стадиона на „Спартак“. Просто не забили моменты, были не готовы, что пропустим. Вот так всё получилось. Чемпион ли „Локомотив“? Не хочу отвечать. И невозможное возможно», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате с августа прошлого года. Команда Массимо Карреры (50 очков) занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. При этом «железнодорожники» сыграли на матч меньше.