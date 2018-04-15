Глушаков: чемпион ли «Локомотив»? И невозможное возможно 

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ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в молодёжном первенстве

Тарханов: у «Урала» получилось реализовать план, жаль, что пропустили глупый гол

Письмо РФПЛ в адрес «Урала» подтверждает, что Егорычев мог играть со «Спартаком»