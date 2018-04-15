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«Динамо СПб» сыграло вничью пятый матч в ФНЛ подряд
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«Динамо СПб» сыграло вничью пятый матч в ФНЛ подряд 

Советский спорт 1 час назад
На гол Евгения Чеботару, который отличился на 16-й минуте, бело-голубые во втором тайме ответили мячом лучшего бомбардира команды Артема Кулишева. Для него это 13-й гол в первенстве.
Команда Александра Точилина продлила серию из ничьих до пяти матчей. Ранее динамовцы поделили очки с «Волгарем», «Шинником», «Авангардом» и «Тюменью». В таблице ФНЛ петербургский клуб идет на седьмом месте с 50 очками. Сибиряки занимают шестую позицию, имея в активе на два очка больше.
В 34-м туре первенства «Динамо СПб» встретится на выезде с «Оренбургом», а «Сибирь» сыграет дома против «Тюмени». Матчи пройдут 21 апреля.
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