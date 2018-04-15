Аленичев: «Такая команда как „Крылья Советов“ должна играть в РФПЛ»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 33-го тура ФНЛ.

«Я очень расстроен результатом. Сегодня «Енисей» заслужил минимум ничью. Я рад, что, несмотря на невысокое качество поля, мы смогли показать хороший футбол. Но игра забудется, а результат останется. Обидное поражение. Мы прекрасно понимаем, что впереди еще пять туров. Учитывая, что мы находимся на первом месте, то все в наших руках. Желаю «Крыльям» также решить задачу на сезон. Такой город и команда должны играть в Премьер-Лиге», — цитирует Аленичева «Крыльев Советов».

«Енисей», в активе которого 71 пункт, лидирует в ФНЛ, опережая идущие третьими «Крылья Советов» на 1 очко.