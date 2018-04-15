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Аленичев: «Такая команда как „Крылья Советов“ должна играть в РФПЛ»
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Аленичев: «Такая команда как „Крылья Советов“ должна играть в РФПЛ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в матче 33-го тура ФНЛ.
«Я очень расстроен результатом. Сегодня «Енисей» заслужил минимум ничью. Я рад, что, несмотря на невысокое качество поля, мы смогли показать хороший футбол. Но игра забудется, а результат останется. Обидное поражение. Мы прекрасно понимаем, что впереди еще пять туров. Учитывая, что мы находимся на первом месте, то все в наших руках. Желаю «Крыльям» также решить задачу на сезон. Такой город и команда должны играть в Премьер-Лиге», — цитирует Аленичева «Крыльев Советов».
«Енисей», в активе которого 71 пункт, лидирует в ФНЛ, опережая идущие третьими «Крылья Советов» на 1 очко.
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