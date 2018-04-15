Валерий Кечинов: «Спартаку» нельзя сдаваться, пока есть хотя бы теоретические шансы

— Я реально смотрю на вещи, хотя мне, как болельщику, конечно, хочется, чтобы «Спартак» выиграл чемпионство. Ставка, думаю, будет делаться сейчас на победу в Кубке России и второе место в чемпионате, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.

Если «Локомотив» выиграет свой матч в запасе, преимущество будет уже в восемь очков, и его сложно будет сократить. Эта колоссальная разница будет довлеть над «Спартаком». Но играть и бороться, безусловно, нужно до последнего, даже когда шансы лишь теоретические.

Александр Бубнов : В плане борьбы за чемпионство теперь все в руках «Локомотива»

РИА «Новости». Думаю, и «Локомотив» будет терять очки, у них впереди очень тяжелые игры с «Зенитом» и «Краснодаром». «Спартаку» нельзя сдаваться, пока есть, хоть и теоретические, шансы, надо их использовать, — цитирует Кечинова

Напомним, что «Урал» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Красно-белые прервали 18-матчевую беспроигрышную серию и с 50 очками остались на втором месте, на пять баллов отставая от лидирующего «Локомотива». При этом у железнодорожников в запасе домашняя игра с «Ахматом».