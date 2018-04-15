Ещё
Валерий Кечинов: «Спартаку» нельзя сдаваться, пока есть хотя бы теоретические шансы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерий Кечинов: «Спартаку» нельзя сдаваться, пока есть хотя бы теоретические шансы 

Советский спорт 2 часа назад
— Я реально смотрю на вещи, хотя мне, как болельщику, конечно, хочется, чтобы «Спартак» выиграл чемпионство. Ставка, думаю, будет делаться сейчас на победу в Кубке России и второе место в чемпионате, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов.
Если «Локомотив» выиграет свой матч в запасе, преимущество будет уже в восемь очков, и его сложно будет сократить. Эта колоссальная разница будет довлеть над «Спартаком». Но играть и бороться, безусловно, нужно до последнего, даже когда шансы лишь теоретические.
Александр Бубнов: В плане борьбы за чемпионство теперь все в руках «Локомотива»
Думаю, и «Локомотив» будет терять очки, у них впереди очень тяжелые игры с «Зенитом» и «Краснодаром». «Спартаку» нельзя сдаваться, пока есть, хоть и теоретические, шансы, надо их использовать, — цитирует Кечинова РИА «Новости».
Напомним, что «Урал» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Красно-белые прервали 18-матчевую беспроигрышную серию и с 50 очками остались на втором месте, на пять баллов отставая от лидирующего «Локомотива». При этом у железнодорожников в запасе домашняя игра с «Ахматом».
Советский спорт: последние новости
Джеймс Милнер: В паре «Ливерпуль» - «Рома» будет восхитительная атмосфера Мацей Рыбус: Нас назвали «Короли Москвы»? Хочется стать «Королями России»! Победы «Локо», «Зенита» и «Краснодара в РФПЛ, поражение ЦСКА от «Ак Барса» в КХЛ и три очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар испугался фанатов «Реала»
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги6
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение