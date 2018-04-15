Всероссийская федерация волейбола уверена в плодотворном сотрудничестве с Тетюхиным

3 апреля вице-президент ВФВ, директор и главный тренер клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин заявил ТАСС, что 42-летний Тетюхин завершит спортивную карьеру в конце текущего сезона.

"Надо дать Сергею спокойно закончить сезон, закончить карьеру, чтобы понять, чего он хочет сам. Такому человеку мы готовы помогать в любом деле, которое он выберет. Дай бог, чтобы его дальнейшая жизнь был связана с волейболом. Пока мы не обсуждали с ним вопрос возможного трудоустройства, но федерация уверена, что у нас получится плодотворное сотрудничество, основанное на взаимопомощи и развитии", — заявил Яременко.

Тетюхин был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Для него Олимпиада в Бразилии стала шестой в карьере. Спортсмен является победителем Игр-2012 в Лондоне, серебряным призером ОИ-2000 в Сиднее и двукратным бронзовым призером Олимпиад (2004, 2008).

Тетюхин также является серебряным призером чемпионата мира 2002 года. На его счету три серебра (1999, 2005, 2007) и две бронзовые награды (2001, 2003) чемпионатов Европы. В составе национальной команды он дважды выигрывал Кубок мира (1999, 2011), в 2002 году стал победителем Мировой лиги.

В клубной карьере волейболист по десять раз выигрывал чемпионат России и национальный Кубок. Он также является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, один раз Тетюхин выигрывал чемпионат мира среди клубных команд. С 2011 года спортсмен выступает за «Белогорье» из Белгорода.