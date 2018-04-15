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«Атлетико» одержал крупную победу над «Леванте»
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«Атлетико» одержал крупную победу над «Леванте» 

LiveSport.Ru 35 минут назад
Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Леванте» (3:0) в матче 32-го тура испанской Примеры.
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