«Факел» выиграл у «Локомотива» серию за 5-8-е места в ЧР по волейболу

Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя на выезде со счётом 3:0 (48:46, 25:22, 25:19) одержали победу над новосибирским «Локомотивом» во втором матче полуфинальной серии за 5-8-е места в чемпионате России по волейболу среди мужских команд.

Первая встреча соперников также завершилась со счётом 3:0 в пользу «Факела».

В серии за 5-6-е места до двух побед «Факел» сыграет с победителем пары «Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск). Матчи пройдут 21, 25 и в случае необходимости 28 апреля.

Волейбол. Мужчины. Суперлига. Серия за 5-8-е места. Второй матч

«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 0:3 (46:48, 22:25, 19:25).

Итоговый счёт в серии — 0-2.