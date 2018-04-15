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«Факел» выиграл у «Локомотива» серию за 5-8-е места в ЧР по волейболу
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«Факел» выиграл у «Локомотива» серию за 5-8-е места в ЧР по волейболу 

Чемпионат.com 27 минут назад
Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя на выезде со счётом 3:0 (48:46, 25:22, 25:19) одержали победу над новосибирским «Локомотивом» во втором матче полуфинальной серии за 5-8-е места в чемпионате России по волейболу среди мужских команд.
Первая встреча соперников также завершилась со счётом 3:0 в пользу «Факела».
В серии за 5-6-е места до двух побед «Факел» сыграет с победителем пары «Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск). Матчи пройдут 21, 25 и в случае необходимости 28 апреля.
Волейбол. Мужчины. Суперлига. Серия за 5-8-е места. Второй матч
«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 0:3 (46:48, 22:25, 19:25).
Итоговый счёт в серии — 0-2.
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