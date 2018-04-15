«Локо» станет чемпионом, если… 

Календарь ""Спартак" проиграл на выезде «Уралу» (1:2) и не сумел сократить отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Локомотива». Железнодорожники опережают действующих чемпионов России на пять очков и имеют матч в запасе.
Для того, чтобы завоевать первое с 2004 года золото команде Юрия Семина достаточно в пяти оставшихся играх набрать семь очков. Если «Локомотив» и «Спартак» финишируют вровень, то преимущество за счет личных встреч (4:3 и 0:0) будет у красно-зеленых.
До окончания турнира «Локо» предстоит сыграть «Ахматом», «Уфой», «Краснодаром», "Зенитом" и «Арсеналом». «Спартак» ожидают встречи с «Ахматом», «Амкаром», «Ростовом» и «Динамо». (Кирилл БУРДАКОВ)
Календарь «Локомотива»: 18.04. «Ахмат» (д) 22.04. «Уфа» (д) 30.04. «Краснодар» (г) 05.05. «Зенит» (д) 13.05. «Арсенал» (г)
Календарь «Спартака»: 23. 04. «Ахмат» (д) 29.04. «Амкар» (г) 05.05. «Ростов» (д) 13.05. «Динамо» (д)
Турнирная таблица и календарь чемпионата России