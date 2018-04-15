ФК «Оренбург» делит первое место в турнирной таблице с ФК «Енисей»

ФК «Оренбург» в 33-м туре Первенства ФНЛ сыграл вничью с командой «Шинник», соепрники не забили друг другу ни одного мяа. Кстати, это первая ничья оренбуржцев за последние четыре игры.

В это же время «Крылья Советов» одолели «Енисей» с минимальным преимуществом.

Таким образом, турнирная таблица выглядит так: «Оренбург» и «Енисей» делят первую строчку в турнирной таблице с 71-им очком, и всего на 1 очко от них отстают «Крылья Советов». Находящийся на 4=м месте «Тамбов» имеет в своем активе всего 57 очков. Борьа за прямой выход в РФПЛ предстоит еще жаркой, ведь осталось всего 5 туров до окончания Первенства.

В следующей игре оренбуржцы встречаются на своем поле с «Динамо — СПб» в субботу, 21 апреля.