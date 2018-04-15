Ещё
«Ювентус» разгромил «Сампдорию» в матче чемпионата Италии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» разгромил «Сампдорию» в матче чемпионата Италии 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Reuters
Туринский «Ювентус» обыграл «Сампдорию» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».
Счет в матче на 45-й минуте открыл Марио Манджукич. Разрыв в счете увеличили Бенедикт Хеведес и Сами Хедира.
Газета.Ru: последние новости
Арбитр удалил Гвардиолу во время перерыва в матче с "Ливерпулем" "Ростов" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче чемпионата России Фанаты послали Трампа во время матча чемпионата Сирии по футболу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские фанаты «послали» Трампа7
Муса спас «ЦСКА» от поражения в матче с «Уфой»
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение