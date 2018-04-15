«Брюгге» в составе с Габуловым уступил «Андерлехту» на чемпионате Бельгии

«Андерлехт» на своем поле обыграл «Брюгге» со счетом 1:0 в плей-офф чемпионата Бельгии за попадание в Лигу чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

Единственный мяч в игре на 52-й минуте забил нападающий хозяев Лукаш Теодорчик

В составе «Брюгге» весь матч провел голкипер Владимир Габулов

"Брюгге" лидирует в турнирной таблице чемпионата с 37 очками, «Андерлехт» идет вторым, имея в своем активе 34 балла.

Бельгия — Лига Жюпиле. Плей-офф чемпионов. 3-й тур Андерлехт (Брюссель) — Брюгге (Брюгге) — 1: 0 Голы: 1:0 — Теодорчик — 52