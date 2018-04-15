«Андерлехт» обыграл «Брюгге», Габулов отыграл весь матч

В чемпионате Бельгии состоялся матч турнира плей-офф за попадание в Лигу чемпионов. «Андерлехт» в третьем туре обыграл на своём поле футболистов «Брюгге» со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой игре был забит на 52-й минуте, его автором стал нападающий Лукаш Теодорчик . В составе «Брюгге» весь матч провёл голкипер Владимир Габулов . Предыдущий поединок с участием россиянина в чемпионате Бельгии состоялся 4 февраля, когда «Брюгге» сыграл вничью с «Шарлеруа» — 3:3.

«Брюгге» идёт на первом месте с 37 очками, «Андерлехт» занимает вторую строчку в таблице (34).