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«Андерлехт» обыграл «Брюгге», Габулов отыграл весь матч
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«Андерлехт» обыграл «Брюгге», Габулов отыграл весь матч 

Чемпионат.com 14 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В чемпионате Бельгии состоялся матч турнира плей-офф за попадание в Лигу чемпионов. «Андерлехт» в третьем туре обыграл на своём поле футболистов «Брюгге» со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой игре был забит на 52-й минуте, его автором стал нападающий Лукаш Теодорчик. В составе «Брюгге» весь матч провёл голкипер Владимир Габулов. Предыдущий поединок с участием россиянина в чемпионате Бельгии состоялся 4 февраля, когда «Брюгге» сыграл вничью с «Шарлеруа» — 3:3.
«Брюгге» идёт на первом месте с 37 очками, «Андерлехт» занимает вторую строчку в таблице (34).
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