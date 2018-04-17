«Локомотив» стал обладателем Кубка Евразии по пляжному футболу

Московский «Локомотив» в третьем туре международного турнира Кубок Евразии по пляжному футболу в Язде (Иран) переиграл местный «Могхавемат Гользапуш» со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Ильи Леонова выиграли все три встречи в рамках соревнований и стала обладателями трофея.

Ранее «железнодорожники» победили итальянскую «Катанию» со счётом 8:6 и испанский «Леванте» со счётом 6:4.

Московский «Локомотив» является действующим чемпионом России по пляжному футболу. В Иране за команду выступали пять российских футболистов, три бразильца и два иранца.