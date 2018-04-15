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Пляжный «Локомотив» начал Кубок Евразии с победы над «Катанией»
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Пляжный «Локомотив» начал Кубок Евразии с победы над «Катанией» 

Чемпионат.com 8 минут назад
В стартовом матче Кубок Евразии по пляжному футболу российский «Локомотив» уверенно обыграл итальянскую «Катанию» со счётом 8:6.
После двух периодов российская команда вела со счётом 5:1, но в третьем отрезке матча итальянцы сумели навязать борьбу.
16 апреля «Локомотив» сыграет с испанским «Леванте», а 17-го — с прошлогодним победителем турнира — командой «Могхавемат Гользапуш» из Ирана.
Пляжный футбол. Кубок Евразии. Первый тур. Иран, Язд  «Локомотив» (Москва, Россия) — «Катания» (Италия) — 8:6 (2:1, 3:0, 3:5).
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