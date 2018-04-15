Хохлов: «Динамо» попробует воспользоваться слабыми местами неидеального «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение, что команде необходимо забыть разгромное поражение от «Локомотива» (0:4), а также поделился ожиданиями от гостевого матча 27-го тура с «Зенитом» (18 апреля).

«У нас непростая турнирная ситуация, и календарь сложный. Но мы готовились к этому календарю, знали, что легко весной не будет. Главное — пережить это поражение от «Локомотива», забить его, отбросить и двигаться дальше.

«Зенит» однозначно будет мотивирован, играя дома и против «Динамо». Лёгкой прогулочки ни у нас, ни у них не будет. Будет игра от ножа. Но «Зенит» не идеален, есть слабые места, и мы попытаемся этими вещами воспользоваться.

Тяжело играть с фаворитами без перерыва, но возможно. Мы это продемонстрировали в игре с ЦСКА. И даже проигрывая «Локомотиву», руки не опускали и пытались играть в тот футбол, который просим от команды. Один проигрыш не должен вносить каких-то кардинальных изменений в состав. Но с учётом графика мы кое-то что поменяем. Силы небезграничны», — сказал Хохлов в эфире программы «После футбола».