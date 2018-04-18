Ещё
Хохлов: не хочу оценивать судейские решения, это не моё дело
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хохлов: не хочу оценивать судейские решения, это не моё дело 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:2) в 23-м туре РФПЛ.
«На равных или не на равных играли, но мы придерживались выбранной нами стратегии. Мы понимали, что «Зенит» в первом тайме будет больше владеть мячом и идти вперёд. Нужно было перетерпеть, и команда это сделала. Затем удалось выровнять игру.
Спорные решения всегда есть. Не хочу оценивать судейские решения, это не моё дело. Есть для этого глава судейского корпуса.
Решающий гол — не разобрались после замены. Мы говорили о том, что если игрок выходит, то нужно быть внимательнее. К сожалению, упустили свободного футболиста при угловом», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Чемпионат.com: последние новости
Манчини: уверен, Морозову должны были дать красную карточку в игре с «Зенитом» Геркус: никто «Локомотиву» победы на блюдечке не принесёт Любушкина: думаю, Терзич внутри просчитывал победу в двух матчах в Казани
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каррера готов уйти в отставку
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
«Тосно» сыграет с «Авангардом» в финале Кубка России5
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение