Хохлов: не хочу оценивать судейские решения, это не моё дело 

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:2) в 23-м туре РФПЛ.
«На равных или не на равных играли, но мы придерживались выбранной нами стратегии. Мы понимали, что «Зенит» в первом тайме будет больше владеть мячом и идти вперёд. Нужно было перетерпеть, и команда это сделала. Затем удалось выровнять игру.
Спорные решения всегда есть. Не хочу оценивать судейские решения, это не моё дело. Есть для этого глава судейского корпуса.
Решающий гол — не разобрались после замены. Мы говорили о том, что если игрок выходит, то нужно быть внимательнее. К сожалению, упустили свободного футболиста при угловом», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.