Хохлов: не хочу оценивать судейские решения, это не моё дело

«На равных или не на равных играли, но мы придерживались выбранной нами стратегии. Мы понимали, что «Зенит» в первом тайме будет больше владеть мячом и идти вперёд. Нужно было перетерпеть, и команда это сделала. Затем удалось выровнять игру.

Спорные решения всегда есть. Не хочу оценивать судейские решения, это не моё дело. Есть для этого глава судейского корпуса.