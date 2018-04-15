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«Бенфика» — «Порту» — 0:1 (обзор)
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«Бенфика» — «Порту» — 0:1 (обзор) 

Soccer News 41 минуту назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Португалии, в котором лиссабонская «Бенфика» дома минимально уступила «Порту».
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