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Виллаш-Боаш не исключил возможность своего возвращения в «Зенит»
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Виллаш-Боаш не исключил возможность своего возвращения в «Зенит» 

Свободная пресса 1 час назад
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш не исключил вариант того, что сможет в будущем вновь возглавить «сине-бело-голубых». По словам португальского специалиста, он продолжает следить за своей бывшей командой и остаётся её большим поклонником.
«Что касается «Зенита», то я всегда буду фанатом этого клуба. Вообще для «Зенита» очень важно быть в Лиге чемпионов. Как фанат питерского клуба могу только надеяться, что команда сыграет в этом турнире в следующем сезоне. Что касается возвращения в Петербург, пока точно сказать ничего не могу» — цитирует португальского тренера «Российская Газета».
Напомним, последним местом работы Виллаш-Боаша был китайский клуб «Шанхай СИПГ», который он покинул в конце 2017 года. На данный момент специалист находится без работы.
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