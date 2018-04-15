Александр Зуев: Новый стадион в «Ростове» — вообще супер

— Это очень важная победа, и мы рады, что заработали три очка. Забили в первом тайме, потом было проще психологически. Думаю, этот гол помог нам раскрепоститься.

— Это ваша первая победа при Валерии Карпине

— И для нас, и для него это позитивные эмоции. Нужно продолжать в том же духе.

«Ростов» дома обыграл «СКА-Хабаровск»

— Как вам новый стадион?

— Вообще супер! Главное — поле хорошее. Ну и атмосфера, соответственно, здесь другая, — цитирует Зуева «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 30 очков и занимает 12-е место. У «СКА-Хабаровска» 13 очков и последнее место.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» примет «Динамо», а «Ростов» на выезде сыграет с «Рубином».