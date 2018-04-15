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Сергей Шавло: «Если „Локо“ обыграет „Ахмат“, то станет чемпионом»
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Сергей Шавло: «Если „Локо“ обыграет „Ахмат“, то станет чемпионом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник и генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло считает, что остановить «Локомотив» на пути к титулу может только чудо. Напомним, что в 26-м туре железнодорожники разгромили «Динамо» (4:0), красно-белые потеряли очки в матче с «Уралом» (1:2), а ЦСКА — во встрече с «Уфой» (1:1).
— «Локомотив» способен помешать себе только сам, — скзаал Шавло. — У клуба еще остаются сложные игры с "Зенитом" и «Краснодаром», но если сейчас он выиграет дома у «Ахмата», отрыв от красно-белых составит уже восемь очков. И надо три раза подряд уступить, чтобы упустить чемпионство. Это невозможно. (Арман МКРТЧЯН)
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Тарханов: "В концовке пропустили глупый гол. Победили вместе с болельщиками" Паулу Фонсека: "Шахтеру" не получается победить "Динамо", потому что оно играет хорошо в защите" ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в молодежном первенстве
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