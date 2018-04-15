Сергей Шавло: «Если „Локо“ обыграет „Ахмат“, то станет чемпионом» 

Бывший полузащитник и генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло считает, что остановить «Локомотив» на пути к титулу может только чудо. Напомним, что в 26-м туре железнодорожники разгромили «Динамо» (4:0), красно-белые потеряли очки в матче с «Уралом» (1:2), а ЦСКА — во встрече с «Уфой» (1:1).
— «Локомотив» способен помешать себе только сам, — скзаал Шавло. — У клуба еще остаются сложные игры с "Зенитом" и «Краснодаром», но если сейчас он выиграет дома у «Ахмата», отрыв от красно-белых составит уже восемь очков. И надо три раза подряд уступить, чтобы упустить чемпионство. Это невозможно. (Арман МКРТЧЯН)