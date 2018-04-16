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Эмери о победе над «Монако»: «ПСЖ» играл на таком уровне весь сезон
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Эмери о победе над «Монако»: «ПСЖ» играл на таком уровне весь сезон 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Пари Сент-Жермен» Унаи Эмери прокомментировал разгромную победу над «Монако» (7:1), после которой его команда досрочно стала чемпионом Франции. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Команда придерживалась такого уровня игры весь сезон. Сегодня мы показали то, что хотели сделать, на своем поле и перед своими болельщиками. Мы играли интенсивно все 90 минут", — цитирует Эмери France Football.
Он отметил, что полностью анализировать сезон клуб будет финала Кубка Франции.
"У «ПСЖ» семь побед в чемпионате Франции за всю историю, и мы все еще уступаем по этому показателю таким командам, как «Сент-Этьен» или «Марсель». Это значит, что впереди еще много работы.
У нас крепкая команда. Это хорошо для будущего. Проявив терпение, «ПСЖ» сможет выиграть Лигу чемпионов и снова победить в чемпионате страны", — добавил испанец.
Ранее сообщалось, что разгромная победа над «монегасками» сделала «ПСЖ» досрочным чемпионом.
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