Эмери прокомментировал чемпионство ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери прокомментировал досрочное чемпионство своей команды в Лиге 1.

"Команда показывала высокий уровень игры на протяжении всего сезона. ПСЖ всё ещё уступает «Сент-Этьену» и «Марселю» по числу выигранных чемпионатов, так что впереди ещё много работы. Команда хорошо укомплектована, это хорошо для её будущего. Если проявить терпение, ПСЖ сможет выиграть Лигу Чемпионов и следующий чемпионат Франции" — цитирует Эмери L’Equipe.

Напомним, что ПСЖ стал чемпионом в седьмой раз в истории.