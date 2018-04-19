Тренер «Реала» Зидан недоволен результатом матча против «Атлетика» 

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями от матча 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао, сообщает "Советский спорт".
"Я недоволен результатом, но доволен нашей игрой, особенно в первом тайме. У нас были моменты. В домашних матчах в чемпионате Испании у нас было много игр, похожих на эту", — цитирует Зидана Football Espana.
По мнению специалиста, команде не хватало точного последнего паса.
"Думаем ли мы о «Баварии»? Да, так как матч закончился, теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к игре Лиги чемпионов. Но мы начнем думать о них в субботу — завтра у нас выходной", — цитирует Зидана Football Espana.
Встреча между «Реалом» и «Атлетиком», которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.