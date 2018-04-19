Тренер «Реала» Зидан недоволен результатом матча против «Атлетика»

"Я недоволен результатом, но доволен нашей игрой, особенно в первом тайме. У нас были моменты. В домашних матчах в чемпионате Испании у нас было много игр, похожих на эту", — цитирует Зидана Football Espana.

По мнению специалиста, команде не хватало точного последнего паса.

"Думаем ли мы о «Баварии»? Да, так как матч закончился, теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к игре Лиги чемпионов. Но мы начнем думать о них в субботу — завтра у нас выходной", — цитирует Зидана Football Espana.