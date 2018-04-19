Зидан: «Реалу» не хватало последнего паса в матче с «Атлетиком» 

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги матча 33-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (1:1).
«Я недоволен результатом матча, но при этом доволен игрой «Реала», особенно в первом тайме, когда у нас было много шансов. Не думаю, что команда была уставшей, нам просто не хватало последнего паса.
Матч окончен и теперь у нас есть неделя для подготовки к противостоянию с «Баварией», — цитирует Зидана Football-Espana.
Первый матч «Реала» с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов пройдёт в Германии 25 апреля.