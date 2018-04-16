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Зинедин Зидан: «Иско всегда был важен для меня»
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Зинедин Зидан: «Иско всегда был важен для меня» 

Спорт-Экспресс 21 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 32-го тура чемпионата Испании против «Малаги» (2:1) отметил, что всегда рассчитывал на полузащитника Иско. Игрок в этой встрече забил гол и сделал результативную передачу.
— Я доволен тем, что сделала команда. Мы серьезно подошли к игре, — приводит As слова Роналду. — Дали отдых некоторым игрокам, потому что думаем о полуфинале Лиги чемпионов. Иско? Он всегда был важен для меня. И в этом сезоне он сыграл намного больше, чем в прошлом. Рад, что Иско забил, ему нужен был этот гол.
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