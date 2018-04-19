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Зинедин Зидан: Я доволен игрой «Реала», но не результатом
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Зинедин Зидан: Я доволен игрой «Реала», но не результатом 

Советский спорт 32 минуты назад
Фото: Букмекеры.рф
«Я недоволен результатом, но доволен нашей игрой, особенно в первом тайме. У нас были моменты. В домашних матчах в чемпионате Испании у нас было много игр, похожих на эту.
Команда была уставшей? Я так не думаю. Нам не хватало точного последнего паса. Мы часто входили в их штрафную площадку и были сосредоточены, но соперник хорошо защищался.
Думаем ли мы о „Баварии“? Да, так как матч закончился, теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к игре Лиги чемпионов. Но мы начнем думать о них в субботу — завтра у нас выходной», — цитирует Зидана Football Espana.
«Реал» с 68 очками остается на третьем месте в чемпионате Испании. У «Атлетика» 40 очков и 13-е место. В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Севильей», а «Атлетик» примет «Леванте».
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