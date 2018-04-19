Зинедин Зидан: Я доволен игрой «Реала», но не результатом

«Я недоволен результатом, но доволен нашей игрой, особенно в первом тайме. У нас были моменты. В домашних матчах в чемпионате Испании у нас было много игр, похожих на эту.

Команда была уставшей? Я так не думаю. Нам не хватало точного последнего паса. Мы часто входили в их штрафную площадку и были сосредоточены, но соперник хорошо защищался.

Думаем ли мы о „Баварии“? Да, так как матч закончился, теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к игре Лиги чемпионов. Но мы начнем думать о них в субботу — завтра у нас выходной», — цитирует Зидана Football Espana.