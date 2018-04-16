Кубинский связующий Диас покинул волейбольный «Енисей»

Кубинский связующий Йоандри Диас покинул волейбольный клуб «Енисей», сообщает "Советский спорт"

Генеральный директор волейбольного клуба «Енисей» Алексей Маслов поблагодарил волейболиста за вклад в результаты команды.

Спортсмен провел в красноярской команде четыре сезона (2014-2018) и помог «Енисею» выйти в Суперлигу.

На память о клубе и красноярских морозах Йоандри были вручены памятные сувениры — шапка-ушанка и шарф с символикой клуба.