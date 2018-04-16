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Кубинский связующий Диас покинул волейбольный «Енисей»
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Кубинский связующий Диас покинул волейбольный «Енисей» 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Кубинский связующий Йоандри Диас покинул волейбольный клуб «Енисей», сообщает "Советский спорт".
Генеральный директор волейбольного клуба «Енисей» Алексей Маслов поблагодарил волейболиста за вклад в результаты команды.
Спортсмен провел в красноярской команде четыре сезона (2014-2018) и помог «Енисею» выйти в Суперлигу.
На память о клубе и красноярских морозах Йоандри были вручены памятные сувениры — шапка-ушанка и шарф с символикой клуба.
Ранее дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) оштрафовала игрока «Енисея» Алексей Спиридонов на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение в матче 18-го тура мужской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой».
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