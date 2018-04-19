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Лукас Васкес: «В мыслях уже полуфинал Лиги чемпионов с „Баварией“
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Лукас Васкес: «В мыслях уже полуфинал Лиги чемпионов с „Баварией“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Реала" Лукас Васкес отметил, что команда уже думает о полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией». В последнем матче чемпионата Испании мадридцы сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1).
— Остался некий осадок после матча, — цитирует AS Васкеса. — Команда провела отличную игру, мы много атаковали, но пропустили. У нас было много моментов, но мы их не реализовали. Не повезло.
Да, уже в мыслях матчи против «Баварии», но не тогда, когда мы выходим на матч с другим соперником. У нас есть неделя на подготовку. Мы в хорошей форме и уверены в себе, потому что хорошо играем.
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