Лукас Васкес: «В мыслях уже полуфинал Лиги чемпионов с „Баварией“

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес отметил, что команда уже думает о полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией». В последнем матче чемпионата Испании мадридцы сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1).

— Остался некий осадок после матча, — цитирует AS Васкеса. — Команда провела отличную игру, мы много атаковали, но пропустили. У нас было много моментов, но мы их не реализовали. Не повезло.

Да, уже в мыслях матчи против «Баварии», но не тогда, когда мы выходим на матч с другим соперником. У нас есть неделя на подготовку. Мы в хорошей форме и уверены в себе, потому что хорошо играем.