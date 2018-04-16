Раны «Спартака», «беременный» Тарасов. Главные моменты 26 тура чемпионата России 

Юбилей тура
Даже два. Матч с «Амкаром» стал для Олега Кузьмина 200-м в составе «Рубина». Такой день защитник не мог не отметить и забил 600-й гол казанцев в премьер-лиге.
Примета тура
Следующий домашний матч «Динамо» проведет только 30 апреля, а 95-летний юбилей общества отмечается 18-го. Заранее вроде как не поздравляют, но москвичи закатили уже в эту субботу, на дерби с «Локомотивом». Перед «Ареной Химки» гремел военный оркестр, фанаты растянули огромный баннер, а футболисты приехали на игру в строгих костюмах.
И проиграли 0:4.
>>> Предупреждение тура
За четыре тура до конца сезона «Локомотив» опережает «Спартак» на пять очков. Такого отставания еще никто никогда не отыгрывал.
Стандарты тура
Три из четырех своих голов в ворота Антона Шунина «Локо» оформил со штрафных. И это еще Алексей Миранчук смазал пенальти.
Посвящение тура
Дмитрий Тарасов красноречивым образом посвятил гол жене и ребенку. Кроме того, в день игры отмечал бы день рождения отец Тарасова, которого давно нет в живых.
Мужество тура
Владислав Игнатьев не жалел себя ради победы над «Динамо». С перебитованной головой от отыграл 50 минут.
Кровавое столкновение пережили и Роман Емельянов с Зе Луишем. Спартаковца по таком случаю облачили в специальный шлем, как у Петра Чеха.
Короли тура
И Москвы.
Рекорд тура
528 099 — именно столько зрителей посетили в сумме 12 домашних матчей «Зенита» в этом сезоне, средняя заполняемость — 44 008 человек. Этот показатель не перебьет ни одик клуб до конца сезона.
Правда, победить на стадионе «Санкт-Петербург» в РФПЛ его хозяева не могли с декабря. Матч с «Анжи» прервал неудачную серию.
Травма тура
Из грустного для «Зенита» — травма Андрея Лунева.
К сожалению, до конца сезона Лунев сможет поработать только водителем маршрутки. На прошлой неделе он уже попробовал — и признался, что устроился бы таксистом, если бы не футбол.
>>> Стиль тура
Ни слова больше.
Вера тура
Пока «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева идет без поражений.
Дыра тура
Накануне решающей игры с ЦСКА за третье место Федор Смолов получил четвертую желтую карточку за симуляцию, а с ней и дисквалификацию. Чтобы достоверно исполнить симуляцию, нападающий «Краснодара» даже разгрыз себе бутсу. Ну или на нее наступил Анри Хагуш.
>>> Открытия тура
На новом стадионе «Урал» уже играл с «Рубином» 1 апреля. Но официальное открытие состоялось только вчера. Его екатеринбуржцы отметили победой над «Спартаком».
Тем же вечером состоялась первая игра и на «Ростов-Арене». Хозяева уверенно разобрались со «СКА-Хабаровском».
А еще в воскресенье открывали стадион «Нижний Новгород» — матчем ФНЛ.
>>> Огонь тура
Жаркая поддержка
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Уралу — к открытию. И Сёмину.
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