Раны «Спартака», «беременный» Тарасов. Главные моменты 26 тура чемпионата России

Юбилей тура

Даже два. Матч с «Амкаром» стал для Олега Кузьмина 200-м в составе «Рубина». Такой день защитник не мог не отметить и забил 600-й гол казанцев в премьер-лиге.

Примета тура

Следующий домашний матч «Динамо» проведет только 30 апреля, а 95-летний юбилей общества отмечается 18-го. Заранее вроде как не поздравляют, но москвичи закатили уже в эту субботу, на дерби с «Локомотивом». Перед «Ареной Химки» гремел военный оркестр, фанаты растянули огромный баннер, а футболисты приехали на игру в строгих костюмах.

И проиграли 0:4.

>>> Предупреждение тура

За четыре тура до конца сезона «Локомотив» опережает «Спартак» на пять очков. Такого отставания еще никто никогда не отыгрывал.

Стандарты тура

Посвящение тура

Дмитрий Тарасов красноречивым образом посвятил гол жене и ребенку. Кроме того, в день игры отмечал бы день рождения отец Тарасова, которого давно нет в живых.

Мужество тура

Владислав Игнатьев не жалел себя ради победы над «Динамо». С перебитованной головой от отыграл 50 минут.

Короли тура

И Москвы.

Рекорд тура

528 099 — именно столько зрителей посетили в сумме 12 домашних матчей «Зенита» в этом сезоне, средняя заполняемость — 44 008 человек. Этот показатель не перебьет ни одик клуб до конца сезона.

Правда, победить на стадионе «Санкт-Петербург» в РФПЛ его хозяева не могли с декабря. Матч с «Анжи» прервал неудачную серию.

Травма тура

К сожалению, до конца сезона Лунев сможет поработать только водителем маршрутки. На прошлой неделе он уже попробовал — и признался, что устроился бы таксистом, если бы не футбол.

>>> Стиль тура

Ни слова больше.

Вера тура

Пока «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева идет без поражений.

Дыра тура

Накануне решающей игры с ЦСКА за третье место Федор Смолов получил четвертую желтую карточку за симуляцию, а с ней и дисквалификацию. Чтобы достоверно исполнить симуляцию, нападающий «Краснодара» даже разгрыз себе бутсу. Ну или на нее наступил Анри Хагуш

>>> Открытия тура

На новом стадионе «Урал» уже играл с «Рубином» 1 апреля. Но официальное открытие состоялось только вчера. Его екатеринбуржцы отметили победой над «Спартаком».

Тем же вечером состоялась первая игра и на «Ростов-Арене». Хозяева уверенно разобрались со «СКА-Хабаровском».

А еще в воскресенье открывали стадион «Нижний Новгород» — матчем ФНЛ.

>>> Огонь тура

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Уралу — к открытию. И Сёмину.

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