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ЖБК «Динамо» (Москва) разгромил «Спартак» в турнире за 9-11-е места в ЧР
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ЖБК «Динамо» (Москва) разгромил «Спартак» в турнире за 9-11-е места в ЧР 

Р-Спорт 39 минут назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Баскетболистки московского «Динамо» нанесли крупное поражение ногинскому "Спартаку" в турнире за 9-11-е места в чемпионате России.
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 87:61 (23:8, 16:11, 25:25, 23:17) в пользу москвичек. В составе «Динамо» дабл-даблы оформили Альбина Ражева (19 очков + 10 подборов), ставшая самым результативным игроком матча, и Кэлси Николь Лэнг (12 очков + 13 подборов). У «Спартака» по 12 очков набрали Наталья Потемина и Ксения Кузьмина.
"Спартак" во вторник проведет заключительный матч турнира за 9-11-е места с «Динамо» из Новосибирской области.
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