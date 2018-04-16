ЖБК «Динамо» (Москва) разгромил «Спартак» в турнире за 9-11-е места в ЧР

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости . Баскетболистки московского «Динамо» нанесли крупное поражение ногинскому "Спартаку" в турнире за 9-11-е места в чемпионате России.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 87:61 (23:8, 16:11, 25:25, 23:17) в пользу москвичек. В составе «Динамо» дабл-даблы оформили Альбина Ражева (19 очков + 10 подборов), ставшая самым результативным игроком матча, и Кэлси Николь Лэнг (12 очков + 13 подборов). У «Спартака» по 12 очков набрали Наталья Потемина и Ксения Кузьмина.

"Спартак" во вторник проведет заключительный матч турнира за 9-11-е места с «Динамо» из Новосибирской области.