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Антонио Конте: Возможно, в следующем сезоне «Челси» будет в Лиге Европы, а не Лиге чемпионов
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Антонио Конте: Возможно, в следующем сезоне «Челси» будет в Лиге Европы, а не Лиге чемпионов 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победу над «Саутгемптоном» (2:0) в полуфинале Кубка Англии высказался о еврокубковых перспективах команды.
«Мы заслужили победу и второго подряд финала Кубка Англии, — приводит BBC слова Конте. — Мы очень рады тому, что вышли в финал. Особенно рады за наших болельщиков. Они первые, кто заслужил это.
Теперь наша задача — постараться оказать давление на команды, которые находятся выше нас в турнирной таблице премьер-лиги, и получить место в Лиге чемпионов, финишируя как можно выше.
Для нас было важно выйти в финал Кубка Англии в связи с теми трудностями, с которыми мы столкнулись в чемпионате.
В Кубке лиги мы дошли до полуфинала, а в премьер-лиге потеряли много очков и, возможно, в следующем сезоне будем играть в Лиге Европы, а не Лиге чемпионов».
Напомним, в финале Кубка Англии 19 мая «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что в премьер-лиге «Челси» занимает пятое место, отставая на пять очков от «Тоттенхэма», идущего четвертым.
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