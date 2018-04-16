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Болельщик швырнул курицу в тренера «Луча-Энергии»
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Болельщик швырнул курицу в тренера «Луча-Энергии» 

News.ru 2 часа назад
Болельщик бросил живую курицу в сторону главного тренера футбольного клуба «Луч-Энергия» (Владивосток) в ходе гостевого матча 33-го тура ФНЛ с «Факелом» (Воронеж).
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