Болельщик швырнул курицу в тренера «Луча-Энергии»

Болельщик бросил живую курицу в сторону главного тренера футбольного клуба «Луч-Энергия» (Владивосток) в ходе гостевого матча 33-го тура ФНЛ с «Факелом» (Воронеж).

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