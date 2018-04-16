Экс-генсек РФС сравнил результаты «Динамо» с российским рублем

"Стабильность — это признак мастерства, а у «Динамо» много новых игроков, команда только формируется, поэтому о стабильности речи быть не может.

Отсюда и такие волатильные результаты — еще более волатильные, чем российский рубль.

В XXI веке команда утратила свои позиции и сейчас является в лучшем случае середнячком, а на самом деле уже и аутсайдером.

По этой причине «Локомотив» на фоне отличной работы главного тренера Юрия Семина и гармоничного развития клуба был безусловным фаворитом встречи. Так что результат для меня был совершенно предсказуем", — заявил Воробьев.

Ранее «Локомотив» на выезде обыграл «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу со счетом 4:0.