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Экс-генсек РФС сравнил результаты «Динамо» с российским рублем
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Экс-генсек РФС сравнил результаты «Динамо» с российским рублем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью "Газете.Ru" прокомментировал победу «Локомотива» над «Динамо» в московском дерби в рамках 26 тура чемпионата России.
"Стабильность — это признак мастерства, а у «Динамо» много новых игроков, команда только формируется, поэтому о стабильности речи быть не может.
Отсюда и такие волатильные результаты — еще более волатильные, чем российский рубль.
В XXI веке команда утратила свои позиции и сейчас является в лучшем случае середнячком, а на самом деле уже и аутсайдером.
По этой причине «Локомотив» на фоне отличной работы главного тренера Юрия Семина и гармоничного развития клуба был безусловным фаворитом встречи. Так что результат для меня был совершенно предсказуем", — заявил Воробьев.
Ранее «Локомотив» на выезде обыграл «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу со счетом 4:0.
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