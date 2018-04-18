Евгений Марков: Мы просто выполняем то, что говорит Хохлов, и это приносит свои плоды 

«Осенью я не был в „Динамо“, но на зимних сборах увидел чёткую работу всей команды. Дмитрий Валерьевич Хохлов хорошо поставил игру, мы всегда знаем, чего он хочет. Мы просто выполняем то, что он говорит, и это приносит свои плоды.
Антон Шунин: В беспроигрышной серии „Динамо“ огромная заслуга Хохлова
Ещё в команду пришли хорошие ребята, которые усилили её. Но и те кто остался, тоже сильные игроки. У нас хорошая атмосфера в раздевалке. Если всё так продолжится — будем хорошо выступать и в дальнейшем», — цитирует Маркова РИА Новости.
На данный момент «Динамо» занимает 11-е место в таблице РФПЛ. 14 апреля московский «Локомотив» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию команды.