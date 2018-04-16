Олег Ланин: После удаления у «Енисея» играли на удержание счета

— Игра была очень ответственная, две команды хотели победить и нам нужна была только победа. Где-то играли осторожно. Все моменты, которые имел «Енисей» в первом тайме, мы сами себе привезли. Волнение было из-за результата. Потом во втором тайме раскрепостились, забили гол и уже от счета стали играть.