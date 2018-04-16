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Олег Ланин: После удаления у «Енисея» играли на удержание счета
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Олег Ланин: После удаления у «Енисея» играли на удержание счета 

Советский спорт 1 час назад
— Игра была очень ответственная, две команды хотели победить и нам нужна была только победа. Где-то играли осторожно. Все моменты, которые имел «Енисей» в первом тайме, мы сами себе привезли. Волнение было из-за результата. Потом во втором тайме раскрепостились, забили гол и уже от счета стали играть.
— После удаления казалось, что «Крылья» будут увеличивать счет, но будто бы команда сыграла на удержание минимального перевеса. — Ну потому что результат сейчас для нас очень важен, и мы хотели сохранить этот счет. Поле непредсказуемое, много ошибок простых. Поэтому мы решили сыграть больше от обороны и довести матч до победы, — сказал Ланин.
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