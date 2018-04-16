Волейболистка Наталия Гончарова и еще ряд игроков продлили контракты с московским «Динамо»

Волейболистки московского «Динамо» 16 апреля открывают финальную серию плей-офф чемпионата России с казанским «Динамо». Гончарова выступает за столичную команду с 2008 года.

"Какие-то вопросы у нас еще находятся на стадии рассмотрения, переговоров, но прообраз команды уже вырисовывается. Еще не закончился сезон, поэтому время у нас пока есть", — отметил Зиничев.