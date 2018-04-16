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Волейболистка Наталия Гончарова и еще ряд игроков продлили контракты с московским «Динамо»
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Волейболистка Наталия Гончарова и еще ряд игроков продлили контракты с московским «Динамо» 

Российский стадион 27 минут назад
Фото: Российский стадион
Волейболистка сборной России Наталия Гончарова и ряд других игроков московского «Динамо» продлили контракты с клубом, сообщил генеральный директор бело-голубых Владимир Зиничев.
Волейболистки московского «Динамо» 16 апреля открывают финальную серию плей-офф чемпионата России с казанским «Динамо». Гончарова выступает за столичную команду с 2008 года.
"Мы продлили контракт с Наталией на следующий сезон. Мы теперь живем не длинными категориями, а от года к году. Породили на год, и уже рады. Также продлили контракты с Ириной Фетисовой, Екатериной Любушкиной, Яной Щербань, Дарьей Столяровой, Натальей Ходуновой, Екатерины Раевской", — сказал Зиничев по телефону.
"Какие-то вопросы у нас еще находятся на стадии рассмотрения, переговоров, но прообраз команды уже вырисовывается. Еще не закончился сезон, поэтому время у нас пока есть", — отметил Зиничев.
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